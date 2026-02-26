Capturan a seis personas que se hacían pasar por funcionarios del Distrito para robar fibra óptica

Cayeron seis delincuentes que se hacían pasar por funcionarios del Distrito para robar fibra óptica

Las autoridades capturaron a seis personas en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá, por robo de fibra óptica.

Fueron los mismos habitantes del barrio La Campiña quienes notaron la presencia de varias personas sospechosas con uniformes del Instituto de Desarrollo Urbano y alertaron a las autoridades.

25 millones de pesos en cable de fibra óptica

Durante el procedimiento, la Policía encontró en su poder varios elementos como conos, picas y palancas; además, unas bolsas y sacos en donde transportaban cerca de 36 metros de cable cortado, el cual estaría avaluado en 25 millones de pesos.

Una vez que se revisaron los antecedentes judiciales de los capturados, se encontró que tres ya habían sido capturados por robo en 2025.

Los capturados, de edades entre los 26 y 45 años, y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los hechos que se les atribuyen.

En 2025 fueron capturadas 445 personas por hurto de cable y más de 11.224 metros recuperados de este material.

