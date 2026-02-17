El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Denuncian robo en parqueadero privado de Bogotá: ¿hasta qué punto es responsable la empresa?

La seguridad en parqueaderos privados es un tema que, en medio de los casos conocidos públicamente, ha dejado más dudas que respuestas.

El pasado 2 de febrero, Maria Paula Pérez y su hermano ingresaron al parqueadero del Carulla de la Calle 116 con Av. Pepe Sierra, de la empresa Equipark, en Bogotá, para hacer mercado.

Mientras realizaba sus compras, en un lapso de tiempo de aproximadamente 20 minutos, habrían sido, presuntamente, víctimas de hurto a pesar de que el carro estaba estacionado a escasos metros de la caseta de cobro.

En 6AM W, Maria Paula aseguró que le robaron dos computadores portátiles y una billetera: “en ese momento actuaron con total evasiva, nosotros solicitamos las cámaras del lugar pero se negaron a darnos las grabaciones, nos dijeron que estaban en mantenimiento”.

Posterior a ello, llenaron un formulario PQRS donde les pedían día, hora, ticket de ingreso y algunos detalles de lo que habría sucedido: “algo extraño es que el formulario nos lo estaba solicitando una persona que pues prácticamente no tenía credenciales de que operaba en Equipark”, añadió.

Desde Equipark mencionaron que las víctimas habrían hecho la denuncia una hora después de haber salido del parqueadero, información que desmintió Maria Paula: “vivimos a escazas dos cuadras del sitio donde fue el hurto, nos percatamos de lo que sucedió 5 minutos después”, agregó Pérez, quien también aclaró que el vehículo no tenía alterada ninguna puerta o ventana: “esto indica que cuentan con dispositivos que pueden interrumpir las señales de seguridad de los carros”.

Respuesta de Equipark

Por su lado, Jaime Berrío, COO del grupo Equipark, compartió con 6AM W los detalles de la investigación interna hecha por el Área de Experiencia y Servicio al Cliente.

En primer lugar, hacen referencia al formulario PQRS, declaración voluntaria del usuario afectado. Según la compañía hay discrepancias porque no se detalla “lo que supuestamente hurtaron, y tampoco se declaran las cantidades de equipos o pertenencias que estaban internamente en el vehículo”.

Por otro lado, está el informe de investigación del supervisor, donde aseguran que el usuario salió del estacionamiento “y una hora después regresó al mismo”, detalle desmentido por Maria Paula.

En tercer lugar, explican que no se informó al ingreso del estacionamiento que dejaba pertenencias internas en el carro “como lo dice el reglamento publicado y aprobado por la SIC”.

Y por último, afirmó que los denunciantes no permitieron tomar fotos al carro, por lo que el equipo “lo hizo en contra de su voluntad”, concluyendo que el vehículo no tenía ningún tipo de daño en chapas o vidrios.

“Este es un caso que lamentamos pero nuestro departamento de servicio al cliente ha actuado como esta estipulado en las obligaciones de la SIC y bajo los parámetros profesionales y legales que ahí se establecen”, expresaron.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 04:44 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: