Robo a reconocida panadería en el occidente de Bogotá alarma a los habitantes

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que la panadería Romannoti, ubicada en la localidad de Teusaquillo en el occidente de la ciudad, fue asaltada por delincuentes en la noche del lunes 23 de febrero.

Hombres armados, y algunos encapuchados, ingresaron a este establecimiento comercial y robaron a clientes y trabajadores. Inmediatamente huyeron del lugar en motocicletas.

Esta panadería está ubicada en un reconocido sector de Bogotá por lo que generó alarma en los ciudadanos y clientes que frecuentan este lugar.

Apenas informaron a las autoridades sobre este hecho llegaron al punto para recolectar más información y las cámaras de seguridad. Sigue avanzando la investigación de este violento atraco para identificar a los responsables y proceder a su captura.