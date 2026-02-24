Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

24 feb 2026 Actualizado 21:48

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Robo a reconocida panadería en el occidente de Bogotá alarma a los habitantes

La Policía Metropolitana avanza en la investigación para identificar y capturar a los responsables.

Screenshot

Screenshot

Juliana De Los Ríos

Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que la panadería Romannoti, ubicada en la localidad de Teusaquillo en el occidente de la ciudad, fue asaltada por delincuentes en la noche del lunes 23 de febrero.

Hombres armados, y algunos encapuchados, ingresaron a este establecimiento comercial y robaron a clientes y trabajadores. Inmediatamente huyeron del lugar en motocicletas.

Esta panadería está ubicada en un reconocido sector de Bogotá por lo que generó alarma en los ciudadanos y clientes que frecuentan este lugar.

Apenas informaron a las autoridades sobre este hecho llegaron al punto para recolectar más información y las cámaras de seguridad. Sigue avanzando la investigación de este violento atraco para identificar a los responsables y proceder a su captura.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir