Colombia explora cooperación en tecnologías y sistemas no tripulados con República Checa

La viceministra para la Estrategia y la Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, Angélica Verbel, inició una agenda oficial en la República Checa como parte de una etapa exploratoria orientada al fortalecimiento estratégico y prospectivo del sector defensa colombiano.

En el marco de la visita, la funcionaria sostuvo una reunión de trabajo con Ing Radovan Vích, viceministro del Ministerio de Defensa checo, además de encuentros institucionales de carácter técnico enfocados en el análisis de capacidades industriales y tecnológicas.

Durante el encuentro bilateral, la viceministra de Defensa destacó la importancia del acercamiento entre ambos países y afirmó:

“Estamos muy complacidos de recibir a la delegación colombiana. Para nosotros es muy importante el desarrollo de nuestra industria militar doméstica y la cooperación entre ministerios y sectores estratégicos. Hemos dialogado sobre tecnologías, munición y desarrollos especiales en sistemas no tripulados. Consideramos que esta cooperación es beneficiosa para ambos países y haremos todo lo posible por fortalecer las relaciones y llevarlas a otro nivel”.

Le puede interesar: Madre se infiltró en zona de disidencias Farc para rescatar a su hijo de 14 años reclutado

La agenda se centra en el intercambio técnico, el análisis de capacidades industriales y el fortalecimiento de un diálogo institucional que permita profundizar la cooperación estratégica en materia de defensa, especialmente en áreas como innovación tecnológica y desarrollos en sistemas no tripulados.

Desde el Ministerio de Defensa señalaron que este acercamiento reafirma la importancia del relacionamiento internacional como herramienta para fortalecer capacidades, promover la innovación y consolidar alianzas que contribuyan a la seguridad y la estabilidad regional.