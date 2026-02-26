Bucaramanga invertirá $1.400 millones para mejorar las vías rurales

La Alcaldía de Bucaramanga anunció una inversión de $1.400 millones para continuar con el mantenimiento de las vías rurales en los tres corregimientos del municipio.

La intervención se realizará con maquinaria amarilla y equipos especializados para mejorar el acceso en estas zonas.

El plan contempla la conformación de tres frentes de trabajo, uno por cada corregimiento, lo que permitirá avanzar de forma simultánea en diferentes veredas y vías principales.

El subsecretario de Infraestructura de Bucaramanga, Javier Méndez, aseguró que el objetivo es mejorar la conectividad en el sector rural.

“Con una inversión de 1.400 millones de pesos daremos continuidad al mantenimiento de las vías terciarias con la maquinaria amarilla. Atenderemos los tres corregimientos y las veredas en sus vías principales”, explicó el funcionario.

Las obras hacen parte del Contrato 114 de 2025 y tendrán una duración de cinco meses o hasta agotar los recursos. Con esta intervención se busca facilitar la movilidad de las comunidades campesinas y mejorar el transporte en las zonas rurales del municipio.