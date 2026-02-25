Cerca de 3.000 uniformados en Santander serán capacitados para reforzar la seguridad electoral

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició en Santander capacitaciones dirigido a integrantes del Ejército, la Armada y la Policía, como parte de la preparación para las elecciones al Congreso y a la Presidencia de 2026.

En el departamento, cerca de 3.000 miembros de la fuerza pública recibirán formación para el uso de una aplicación tecnológica que permitirá verificar en tiempo real las acreditaciones de testigos, auditores y observadores en los puestos de votación.

Lea esto: Alcaldía expide decreto para sancionar a quienes boten colchones y muebles en las calles

La herramienta, llamada Comitium, permitirá validar credenciales digitales mediante código QR, con el fin de evitar suplantaciones y reforzar los controles durante la jornada electoral.

El teniente coronel de la reserva activa Miguel Tordecilla Buendía, enlace de la fuerza pública ante el CNE, explicó que el objetivo es fortalecer la transparencia del proceso.

“Nuestra función es poder realizar acompañamiento a la fuerza pública durante este proceso electoral mediante las capacitaciones sobre esa herramienta. Esa aplicación le va a permitir a los miembros de la fuerza pública conocer en tiempo real las acreditaciones que se brindan”, afirmó.

Lea también: HOY comienza la Feria Nacional Equina 2026 en Bucaramanga: más de 700 ejemplares en escena

Según el oficial, con esta herramienta se busca evitar irregularidades.

“Con la implementación de esta aplicación se va a poder verificar en tiempo real las acreditaciones y darle mayor transparencia al desarrollo de las elecciones en todo el departamento de Santander”, agregó.

Recientemente fueron capacitadas las tropas de la Quinta Brigada, incluyendo batallones, compañías y pelotones, alcanzando a más de 1.200 soldados, además de uniformados de la Policía en Santander.

Las capacitaciones continuarán en todo el departamento antes de la jornada electoral.