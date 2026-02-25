Alcaldía expide decreto para sancionar a quienes boten colchones y muebles en las calles

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Alcaldía de Bucaramanga expidió el Decreto 0029 de 2026 para regular el manejo de residuos grandes como colchones, camas, muebles, llantas y escombros.

La decisión busca frenar los puntos críticos de basura que hoy se ven en separadores, parques, zonas verdes y vías de la ciudad.

Contexto: Bucaramanga tendrá decreto para sancionar a quienes arrojen inservibles en el espacio público

Con la nueva norma, estos residuos no se podrán mezclar con la basura común ni dejar abandonados en el espacio público. Tampoco podrán depositarse en cestas pequeñas o contenedores tradicionales.

Si un ciudadano necesita deshacerse de un mueble, un colchón o realiza una poda, deberá solicitar el servicio autorizado para su recolección. No se podrá dejar en la calle ni contratar transporte informal.

El costo del servicio lo asume quien genere el residuo, salvo que la Alcaldía anuncie jornadas especiales gratuitas.

Lea también: Más de 1.000 personas ya tramitaron su pasaporte sin cita previa en Santander

Además, talleres y establecimientos comerciales que generen este tipo de desechos deberán demostrar que los entregaron a gestores autorizados.Quienes incumplan podrán recibir multas y otras sanciones contempladas en la ley.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, aseguró que el Decreto 029 estableció reglas claras para el manejo de residuos de gran tamaño y advirtió que habrá sanciones.

“Los residuos y escombros no pueden seguir siendo el factor que ensucia Bucaramanga y quien la ensucie va a ser multado”, afirmó.

Le contamos sobre: Estos son los hallazgos de la Contraloría en contratos de Juliana Guerrero con la UIS

Además, explicó que quienes cambien muebles, colchones o realicen podas deberán solicitar el servicio autorizado de recolección y no podrán contratar transporte informal.

“Si usted cambia de mueble o un colchón o realiza una poda, debe solicitar el servicio autorizado para su recolección. No se puede dejar en la calle ni contratar un transporte informal”, agregó.

Según el mandatario, “en Bucaramanga el respeto por el espacio público no es opcional. Es un deber de todos los ciudadanos”.