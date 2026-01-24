Policía de Bogotá captura a dos presuntos ladrones de un establecimiento comercial en Kennedy

La Policía de Bogotá capturó a dos hombres de nacionalidad extranjera en el barrio Llano Grande, en la localidad de Kennedy; ambos hombres harían parte de un grupo delincuencial que se dedicaba a comercializar estupefacientes y a hurtar establecimientos comerciales. De acuerdo con las autoridades, serían los responsables de robar una ferretería en el sector de Caldas el pasado 16 de enero.

En el momento de la captura, se encontró en su poder un arma de fuego tipo revólver, municiones y 500 gramos de sustancias estupefacientes que, además de los capturados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

Por el momento, la Policía adelanta las investigaciones para dar con los demás integrantes de la banda, que se dedicaría a robar establecimientos comerciales en manadas de hasta 10 personas.