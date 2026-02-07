Fue capturado en Bosa un hombre que habría matado a una persona con un destornillador

La Policía Nacional capturó un hombre de 25 años requerido por el delito de homicidio agravado. El capturado estaría vinculado con un hecho violento ocurrido el 23 de junio de 2025, en el sector de Bosa Centro, donde presuntamente atacó a una persona con un destornillador, ocasionándole la muerte.

El procedimiento se adelantó durante labores de registro y control en el sector de San Pablo localidad de Bosa, donde los uniformados ejecutaban el plan de solicitud de antecedentes. En este contexto, al realizar la verificación en el sistema institucional, se evidenció una orden de captura vigente.

La información fue confirmada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), entidad que ya adelantaba las diligencias judiciales correspondientes por este hecho.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad competente para definir su situación judicial.