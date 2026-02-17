Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 feb 2026 Actualizado 23:46

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Asesinaron a una mujer en Sabanagrande: la joven era oriunda de Venezuela

Según testigos, dos hombres en moto le dispararon.

Motortion

Efraín

Barranquilla

De cuatro disparos en la cabeza fue asesinada una mujer en el barrio Caracoles I, en el municipio de Sabanagrande. La joven fue identificada como Betania María Méndez Machado.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Según testigos, el hecho se registró en la carrera 11B con calle 14B y la muerte de la joven se dio de manera instantánea.

La Policía indicó que los sicarios llegaron hasta el lugar en que se encontraba la mujer y luego le dispararon cuatro veces, posteriormente se dieron a la huida.

Lea también: ¿Dónde habrá cortes de energía este miércoles 18 de febrero en Barranquilla?

Policía investiga el crimen de la mujer

Mientras tanto, la Policía dio a conocer que adelantan la investigación de este hecho de sangre, asimismo se ha establecido un plan candado para dar con la captura de los responsables.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir