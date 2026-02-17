Asesinaron a una mujer en Sabanagrande: la joven era oriunda de Venezuela

De cuatro disparos en la cabeza fue asesinada una mujer en el barrio Caracoles I, en el municipio de Sabanagrande. La joven fue identificada como Betania María Méndez Machado.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Según testigos, el hecho se registró en la carrera 11B con calle 14B y la muerte de la joven se dio de manera instantánea.

La Policía indicó que los sicarios llegaron hasta el lugar en que se encontraba la mujer y luego le dispararon cuatro veces, posteriormente se dieron a la huida.

Lea también: ¿Dónde habrá cortes de energía este miércoles 18 de febrero en Barranquilla?

Policía investiga el crimen de la mujer

Mientras tanto, la Policía dio a conocer que adelantan la investigación de este hecho de sangre, asimismo se ha establecido un plan candado para dar con la captura de los responsables.