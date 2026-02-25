Vía Cajicá-Zipaquirá cerrada en ambos sentidos por volcamiento de camión con combustible

A la 1 de la mañana de este miércoles 25 de febrero se presentó un accidente de tránsito en la variante Cajicá-Zipaquirá que involucra el volcamiento de un camión tipo cisterna que transportaba combustible.

Lea también: 30 personas lesionadas deja accidente entre dos buses en la vía Bogotá - La Vega

Las autoridades como el cuerpo de bomberos, policía de tránsito, la concesión Accenorte y la secretaría de salud llegaron al punto para atender esta emergencia que hasta el momento no registra personas heridas.

Este siniestro provocó el cierre de la vía en ambos sentidos desde la glorieta de la Universidad Militar hasta la entrada a Granjitas, por lo que piden a conductores tomar vías alternas por el sector de Las Manas.

Al momento de verificar se evidenció que el combustible que transportaba el camión llegó hasta la quebrada La Cruz , por lo que los organismos de socorro pidieron a los habitantes del sector Rincón Santo- Quebrada de la Cruz atender las siguientes recomendaciones:

Mantener las puertas y ventanas de las viviendas cerradas para evitar la filtración de olores.

Utilizar tapabocas en caso de tener síntomas como mareo o dolor de cabeza e informar a la línea 123.

Hacía las 6:30 de la mañana fue habilitado el paso sentido Cajicá-Zipaquirá, pero continúa bloqueado el carril occidental sentido Zipaquirá-Cajicá por lo que se presenta un monumental trancón en sector.