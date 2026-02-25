Se reporta grave accidente entre dos buses en la vía Bogotá - La Vega
Según información preliminar, uno de los buses se habría quedado sin frenos. Hay varias personas heridas.
En las últimas horas, se reportó un grave accidente entre dos buses de servicio intermunicipal en la vía Bogotá - La Vega a la altura de InterPark. De acuerdo con información preliminar uno de los vehículos se habría quedado sin frenos, lo que habría causado el incidente.
El accidente habría dejado varios pasajeros heridos y al menos una persona quedó atrapada al interior de uno de los buses. Inmediatamente se conoció del accidente, las autoridades viales llegaron al lugar para ayudar a sacar a los pasajeros y garantizar la movilidad en la vía.
Noticia en desarrollo.
Sebastián Herrera
