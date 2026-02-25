Se reporta grave accidente entre dos buses en la vía Bogotá - La Vega

En las últimas horas, se reportó un grave accidente entre dos buses de servicio intermunicipal en la vía Bogotá - La Vega a la altura de InterPark. De acuerdo con información preliminar uno de los vehículos se habría quedado sin frenos, lo que habría causado el incidente.

El accidente habría dejado varios pasajeros heridos y al menos una persona quedó atrapada al interior de uno de los buses. Inmediatamente se conoció del accidente, las autoridades viales llegaron al lugar para ayudar a sacar a los pasajeros y garantizar la movilidad en la vía.

Noticia en desarrollo.