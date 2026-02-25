Grupo Energía de Bogotá convoca a su Asamblea General Ordinaria para el 27 de marzo

El Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. convocó a su Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el próximo 27 de marzo de 2026 a las 9:00 a. m., en modalidad presencial en el Hotel Hilton, de la carrera 7 con calle 72 en Bogotá.

La decisión fue adoptada por la Junta Directiva en sesión ordinaria del 24 de febrero de 2026.

En esa misma fecha, la compañía publicó el aviso oficial de convocatoria.

Cabe destacar que esta convocatoria fue reportada al mercado a través del mecanismo de Información Relevante ante la Superintendencia Financiera de Colombia, en cumplimiento de las obligaciones aplicables a los emisores de valores.

Con este reporte, Grupo Energía Bogotá formaliza ante el mercado la realización de su reunión ordinaria anual.