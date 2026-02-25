Un extranjero es expulsado cada tres días en Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga presentó el balance de los operativos de control migratorio y seguridad que se vienen realizando en la ciudad.

Según la Secretaría del Interior, en promedio se está expulsando a un ciudadano extranjero cada tres días. Las autoridades aseguran que se trata de personas que han afectado la convivencia y la seguridad en la capital santandereana.

Le puede interesar: ¡Atención! Se cayó la restricción nocturna de motos en Bucaramanga

En lo que va del año se han llevado a cabo cerca de 70 operativos en distintos puntos de la ciudad como parte de estos controles.

Además, en el marco de estas acciones, se han gestionado y atendido 13 alertas de Interpol.

Lea también: Huelga en ESSA: Gobernación alerta por impacto en Santander

El secretario del Interior, Alfonso Pinto Frattali, explicó que el objetivo es proteger a la ciudadanía y seguir dando resultados en materia de seguridad.

También señaló que estos operativos hacen parte de un trabajo articulado entre la Alcaldía, Migración Colombia y la Policía Nacional.

Las autoridades indicaron que los controles continuarán en diferentes sectores de Bucaramanga.