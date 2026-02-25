Huelga en ESSA: Gobernación alerta por impacto en Santander

Después de varias semanas de negociación sin acuerdos, los trabajadores decidieron irse a huelga indefinida, pero las conversaciones del pliego siguen abiertas.

En un comunicado, la Gobernación manifestó que respeta el derecho a la organización sindical. También aseguró que entiende las peticiones de los trabajadores.

Contexto: No habrá afectación en la prestación del servicio por huelga de trabajadores de la ESSA

Pero desde la Gobernación, hay preocupación. Pues, hospitales, centros de salud, acueductos y colegios dependen del servicio de energía. También el sector productivo del departamento.

Por ahora, el servicio funciona con normalidad en los 102 municipios de Santander y en poblaciones vecinas. Así lo confirmó Juan Carlos Terán, presidente de la subdirectiva de Sintraelecol Bucaramanga.

“Los trabajadores están comprometidos con la prestación del servicio en todo el departamento. Es una tranquilidad para los ciudadanos”, afirmó.

Más sobre este tema: Huelga en la Electrificadora de Santander inicia este viernes, pero no afectará el servicio

Desde la administración departamental recordaron que ESSA ha logrado acuerdos laborales favorables durante años. Incluso por encima del promedio del sector eléctrico. También hicieron una advertencia: si los beneficios laborales aumentan demasiado, podrían afectar las finanzas de la empresa.

Ahí hay un dato clave: el 22 % de las utilidades de ESSA se transfieren al Departamento de Santander. Ese dinero se usa para obras, programas sociales y el pago de salarios de servidores públicos.

Por su parte, Terán dijo que el sindicato está en contacto con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Buscan que el Ministerio del Trabajo y la Presidencia intervengan como mediadores.

Lea también: Prográmese: suspenderán el servicio de agua en 32 barrios del norte de Bucaramanga

A su juicio, el conflicto tiene un trasfondo político. Señaló que el grupo empresarial EPM “es de Antioquia y consideró que podrían estar siendo afectados por una represalia desde sectores políticos hacia los trabajadores por haber apoyado al presidente Gustavo Petro”.

Por último, la Gobernación insistió en el diálogo. La idea es proteger la estabilidad de la empresa y garantizar que el servicio de energía no se vea afectado.