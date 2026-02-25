Tosferina amenaza a comunidad U`wa en Cerrito, Santander

Bucaramanga

Fuentes de Caracol Radio advirtieron que la tosferina, una de las enfermedades que reapareció en Colombia, amenaza a una minoría étnica en Santander.

“Desde hace más de un mes presentan casos crecientes de tosferina en la comunidad indígena U’wa del municipio de El Cerrito, en Santander. La situación afecta principalmente a niños y lactantes, quienes tienen alto riesgo de complicaciones graves e incluso muerte si no reciben atención oportuna”, aseguran los denunciantes.

De acuerdo con la inquietud comunitaria, “no se evidencian campañas activas de vacunación en el territorio; ni brigadas permanentes de salud pública, ni comunicación oficial clara sobre la magnitud del problema”.

Los conocedores del fenómeno que ocurre en el Cerrito dicen que “tampoco se conoce si existe cerco epidemiológico efectivo”. Lanzan también interrogantes: ¿Está la gobernación y la secretaría de Salud Departamental actuando frente a esta situación? ¿Existe subregistro de casos? ¿Por qué no hay presencia visible de acciones preventivas en una población indígena con barreras históricas de acceso a salud?

Lo que se teme es que ante “la ausencia de respuesta oportuna podría estar exponiendo a una comunidad vulnerable a consecuencias graves y evitables. Esta situación merece verificación urgente antes de que haya desenlaces fatales”.

Hasta ahora, la secretaría de salud, cuyo titular, Edwin Prada es de García Rovira no ha precisado si la comunidad U’wa esté amenazada por la tosferina.

Un comunicado de la gobernación ha revelado que en los últimos meses se han registrado tres casos confirmados de la enfermedad en Santander, dos de los cuales corresponden al Cerrito.