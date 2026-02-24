ISAGEN evalúa vertimiento en Topocoro por aumento de lluvias en la cuenca del Sogamoso

Embalse de Topocoro, Santander, que cubre energía para alimentar la central hidroeléctrica Hidrosogamoso de Isagen. Foto: / Anadolu

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantiene alerta naranja en la cuenca del río Sogamoso por probabilidad de crecientes súbitas, debido a las fuertes lluvias registradas en los últimos días.

Las precipitaciones en departamentos como Cundinamarca, Boyacá y el sur de Santander han incrementado el caudal de ríos como el Suárez y el Chicamocha, que desembocan en el río Sogamoso y llegan al embalse Topocoro.

Este aumento de agua ha elevado el nivel del embalse, que se acerca a su cota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar.

Ante este panorama, ISAGEN inició una etapa de seguimiento para evaluar la posibilidad de realizar un vertimiento controlado desde la Central Hidroeléctrica Sogamoso en los próximos días, en caso de que continúen las lluvias.

De concretarse la medida, aumentaría el nivel del río Sogamoso aguas abajo de la presa Latora.

La empresa indicó que, en caso de activarse el vertimiento, se pondrá en marcha el Plan de Acción Durante Emergencias y Contingencias (PADEC), que incluye comunicación con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, bomberos, hospitales, emisoras locales y autoridades departamentales.

ISAGEN señaló además que el embalse ha soportado las crecientes registradas hasta ahora y que la central mantiene la generación de energía en toda su capacidad instalada, aportando de manera constante al sistema eléctrico nacional.

Recomendaciones a la comunidad

Ante la posibilidad de incremento en el nivel del río, se recomienda:

No ingresar a la zona del río entre el Puente La Paz y la presa Latora.

Estar atentos a cambios en el nivel del río Sogamoso.

Evacuar las islas que se forman en el cauce.

No ubicar pertenencias cerca a la orilla.

Movilizar ganado a zonas altas.

Mantenerse informados a través de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo.

Por ahora no se ha iniciado ningún vertimiento, pero la situación se mantiene bajo monitoreo permanente mientras continúan las lluvias en la cuenca.