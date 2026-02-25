Habilitan contratación en medio de Ley de Garantías: Lo que hay detrás de los decretos de emergencia

El Gobierno Nacional expidió 5 decretos para atender la emergencia invernal en 8 departamentos del país. Entre ellos, hay uno que habilita la contratación directa en medio de la Ley de Garantías y el periodo electoral.

Se trata del decreto 0175 del 2026, que habilita la contratación directa sin licitación públicas y sin las restricciones que la Ley de Garantías dispones para la época electoral.

Además, permite adicionar contratos sin el límite tradicional, que en Colombia es el 50%, siempre y cuando estén directamente relacionados con la atensión a la ola invernal que está afectando en mayor proporción a los departamentos de Córdoba, Cauca, Chocó, Antioquia, Nariño, Bolívar, Magdalena y La Guajira.

¿Qué establece el decreto?

Este decreto establece medidas excepcionales de contratación, por lo cual, las entidades públicas podrán acudir a la modalidad de contratación directa para la adquisición de bienes, servicios y logística necesarios para la ejecución de lo dispuesto para atender las afectaciones de emergencia ambiental.

Establece también que, las contrataciones que se adelanten estarán sometidas únicamente a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con aplicación de los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007.

¿De qué tratan los otros decretos?

El decreto que más ha tenido atención, es el 0173 que establece un impuesto al patrimonio del 0.5% para las personas jurídicas o sociedades con patrimonio superior a $10.400 millones. En caso de los bancos, aseguradoras, empresas del sector mineroenergéticas y comisionistas del bolsa sube a 1.6%.

También está el 0174 de 2026, ejecutado para agilizar la compra y saneamiento de tierras ante las inundaciones en el norte del país; el 0176 que garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar para más de un millón de estudiantes que se han visto afectados por la suspensión de clases. No obstante, están recibiendo raciones en sus hogares.

Finalmente, está el decreto 0177 que establece un aporte adicional del 2% a generadoras eléctricas, para financiar la recuperación producida por los daños ambientaes, y ordena ajustes obligatorios para la operación de las represas.