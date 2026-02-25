PRIMICIA: Rafael Vergara hijo de congresista capturado por ICE, será liberado en las próximas horas

Caracol Radio conoció que Rafael Vergara, hijo de la congresista colombiana Ángela Vergara, será liberado en las próximas horas, tras estar detenido por más de 20 días en el centro de detención River Correctional en Louisiana.

La canciller Rosa Villavicencio se reunió dos veces con el gobierno americano y logró todo para que sea liberado este miércoles.

El colombiano de 23 años, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tras una inspección de rutina, mientras conducía un camión comercial de carga en una carretera en Louisiana.

Así las cosas, Rafael será liberado hoy y mañana regresará a Colombia, en un vuelo de American Airlines promovido por el Gobierno Nacional.

¿Qué se sabe de su detención?

En una entrevista, la madre del joven y congresista colombiana, contó que el lugar de detención de su hijo no estaba en buenas condiciones.

Dijo que le había contado que estaba con 70 personas en una celda, y que habían durando cerca de 12 horas sin el suministro de agua potable.

Además, se encuentra en un lugar donde todos estaban enfermos.