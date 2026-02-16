Congresista Ángela María Vergara denunció detención de su hijo en EE. UU.

La representante a la Cámara por Bolívar, Ángela María Vergara, denunció públicamente que su hijo, Rafael Alfonso Vergara, permanece detenido en Estados Unidos desde hace 20 días, pese a haber firmado salida voluntaria del país.

Según relató la congresista, el hecho ocurrió en enero, en horas de la madrugada, mientras su hijo trabajaba en una empresa de transporte de carga. Aunque un juez estadounidense concedió la salida voluntaria, Rafael Vergara continúa recluido en una correccional de Louisiana, a la espera de un cupo en vuelo de repatriación, proceso que podría tardar más de 45 días.

“Fue retenido sin haber cometido ni siquiera una infracción de tránsito y llevado a una prisión en Louisiana. Desde ese momento hemos vivido un calvario como familia. Decidimos solicitar su salida voluntaria del país, la cual fue concedida por un juez de Estados Unidos, pensando que sería el fin de nuestra terrible noche, pero ahí comenzaba otra.”

Vergara aseguró que las condiciones en las que se encuentra su hijo y otros colombianos son preocupantes.

“El estado de salud de mi hijo se ha deteriorado de una manera absurda, tiene signos de depresión y ansiedad. Muchos de los recluidos están enfermos con fiebre, gripa y congestión, y solo reciben un Tylenol”. Añadió.

La congresista pidió al Gobierno Nacional y a la Cancillería de Colombia activar rutas urgentes de acompañamiento consular y verificar las garantías humanitarias de los connacionales detenidos en ese centro de reclusión.

Con este llamado, Vergara busca visibilizar la situación y exigir acciones inmediatas que permitan proteger la salud y los derechos de los colombianos en el exterior.