“Mi hijo sufre como miles de latinos”: congresista denuncia detención por ICE en EE. UU.

En medio de un pronunciamiento cargado de emotividad, la representante a la Cámara, Ángela Vergara, denunció que su hijo fue retenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), situación que, según afirmó, lo ha llevado a vivir momentos de miedo, incertidumbre y un profundo desgaste emocional.

“Mi hijo no es un indocumentado, mi hijo es otro latino más que está sufriendo en carne propia lo que miles de latinos hoy están sufriendo en Estados Unidos. Hoy ellos están enfermos, mi hijo está enfermo, al igual que todos los que se encuentran con él en esa celda, personas que como él no son delincuentes”, expresó la congresista en un llamado público.

Vergara describió las condiciones de detención como complejas y aseguró que su hijo, junto a otros connacionales, atraviesa una situación de vulnerabilidad que requiere atención inmediata. En su intervención, hizo un llamado “desesperado como madre” para que el Estado colombiano active los mecanismos necesarios que permitan el pronto retorno de los ciudadanos afectados.

“Pido la intervención del Estado para que los colombianos puedan regresar de manera rápida a su país, a su casa”, enfatizó.

La parlamentaria insistió en que es urgente que se activen los canales diplomáticos correspondientes para salvaguardar los derechos de los connacionales en el exterior y evitar mayores afectaciones a su integridad física y emocional.

El caso se suma a las crecientes preocupaciones sobre las condiciones de detención de migrantes latinoamericanos en Estados Unidos, un tema que continúa generando debate en la agenda política y diplomática regional.