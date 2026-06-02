Gobierno extiende intervención de Emssanar EPS y advierte que persisten riesgos financieros

El Gobierno Nacional autorizó una nueva prórroga de la intervención forzosa administrativa de Emssanar EPS por un año más, hasta el 31 de mayo de 2027, al concluir que la entidad todavía enfrenta dificultades que impiden el levantamiento de la medida.

La decisión quedó consignada en la Resolución 203 del 29 de mayo de 2026, en la que se señala que la finalidad de la prórroga es continuar con el proceso de recuperación de la EPS.

“El objetivo es fortalecer y consolidar la gestión institucional minimizando las pérdidas del ejercicio y su déficit presupuestal, con avances en la depuración de los estados financieros, el saneamiento de las deudas acumuladas, así como el fortalecimiento de los procesos de facturación y cartera”, indicó el Ministerio de Salud en la resolución.

Persisten los problemas estructurales

Aunque las autoridades reconocen avances en la administración de la entidad, el Ministerio de Salud advirtió que siguen presentes problemas estructurales.

“Persisten condiciones estructurales que dieron origen a la intervención particularmente relacionadas con dificultades financieras, incumplimientos de indicadores de solvencia, debilidades operativas en la red prestadora, barreras de acceso y altos niveles de judicialización”, explica la entidad.

De acuerdo con la resolución, los riesgos identificados particularmente aquellos asociados a la continuidad en la prestación de servicios, la estabilidad de la red prestadora, la sostenibilidad financiera, el flujo de recursos y el cumplimiento de obligaciones con prestadores y proveedores.

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud determinó que varios indicadores del plan de trabajo continúan sin alcanzar las metas previstas y concluyó que existe la necesidad de “fortalecer la ejecución y seguimiento de acciones de mejora”, razón por la cual consideró procedente extender la medida.