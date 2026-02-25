Pacquiao y Mayweather se enfrentarán este 2026 11 años después: fecha y cómo ver EN VIVO en Colombia

El mundo del deporte se sacudió esta semana con el anuncio del regreso al ring de dos gigantes del boxeo: se anunció una nueva pelea entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather, dos contendientes que hace 11 años ya se habían visto las caras en uno de los choques más mediáticos y económicos en la historia de ese deporte.

Una pelea con antecedentes

Cabe recordar que Mayweather y Pacquiao ya se habían enfrentado una vez. En esa ocasión la contienda tuvo cita el 2 de mayo de 2015 en el MGM Grand de Las Vegas y fue considerada como ‘La pelea del siglo’.

En ese momento, el estadounidense Mayweather se presentó al combate con un récord de 47 peleas profesionales invictas.

Por su parte, el filipino Pacquiao llegó a la cita con un récord de 57 victorias, cinco derrotas y dos empates.

El combate esa noche lo ganó Floyd Mayweather por decisión unánime y se quedó con los títulos wélter de la AMB, el CMB y la OMB, aunque el deporte no fue el único protagonista, pues las cifras que se repartieron entre ambos peleadores ascendió a los cientos de millones de dólares.

Manny Pacquiao vs. Floyd Mayweather 2: ¿la revancha?

Así las cosas, y luego de que poca gente del medio se lo esperara, se anunció el regreso de ambos boxeadores enfrentándose nuevamente.

Para esta ocasión, Mayweather llegará con 49 años luego de, además, haber anunciado la semana pasada su vuelta al boxeo después de un evento de exhibición contra Mike Tyson, previsto para el 25 de abril.

Pacquiao llegará a la pelea con 47 años. En la pelea del 2015, el filipino reconoció haber peleado con molestias en un hombro, por lo que esta pelea se consideraría netamente como una revancha.

Por eso, en Caracol Radio le contamos todos los detalles que debe saber de esta pelea.

¿Cuándo será la pelea entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather este 2026?

Pues bien, la pelea entre estos dos históricos boxeadores será el próximo sábado, 19 de septiembre y, al igual que en 2015, será en Las Vegas.

La diferencia es que esta vez la contienda serpa en The Sphere, que recibirá su primera pelea de boxeo profesional desde su construcción.

¿Cómo ver en Colombia EN VIVO la pelea entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather?

La pelea se podrá ver únicamente, tanto en Colombia como a nivel mundial, por Netflix, pues la ya reconocida plataforma de streaming fue la encargada de anunciar el combate entre ambos boxeadores.

Hay que mencionar que aún no se ha fijado una hora, por lo que a lo largo del año se conocerá más información sobre este evento deportivo.

Las declaraciones de Pacquiao y Mayweather

En el comunicado de Netflix se recogieron las declaraciones de ambos peleadores tras anunciarse el combate.

“Ya peleé y vencí a Manny una vez. Esta vez el resultado será el mismo”, afirmó Mayweather.

Pacquiao, por su parte, aseguró: “Han pasado once años desde que Floyd y yo le dimos al mundo lo que sigue siendo la mayor pelea de la historia del boxeo. Los aficionados han esperado suficiente. Se merecen esta revancha”.

Así anunció Netflix la pelea entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather

Vea algunas fotos de la pelea de Pacquiao y Mayweather en 2015:

Vea algunas fotos de la pelea de Pacquiao y Mayweather en 2015:

Manny Pacquiao vs. Floyd Mayweather en 2015. Foto: Getty Images. / Benjamin Lowy

