Otro colombiano cambia de aire en Brasil y apunta a dar el salto internacional

El mercado brasileño suma un nuevo movimiento con sello colombiano. Sergio Palacios fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Ponte Preta, club al que llega en condición de préstamo desde Red Bull Bragantino, sin opción de compra.

Le puede interesar: Luis Díaz eligió a Jhon Durán como el “villano” en la película de su carrera: sorpresiva declaración

La cesión responde a un plan deportivo claro. En Bragantino han llevado el proceso del defensor con cautela, dándole minutos de manera progresiva. Hasta ahora, el zaguero apenas ha disputado tres encuentros con el primer equipo, mientras continúa su etapa de consolidación en el fútbol profesional.

Formado en las divisiones menores de Once Caldas, Palacios fue fichado por el conjunto paulista hace dos años y mantiene contrato vigente hasta 2029. Su llegada a Ponte Preta busca darle mayor continuidad y exposición, en un semestre que podría ser decisivo para su carrera.

Le puede interesar: ¿Falcao va al Mundial con Colombia? Néstor Lorenzo aclaró rumores sobre supuesta promesa al ‘Tigre’

La operación, además, estaría pensada con visión internacional: ante una eventual salida al fútbol europeo en el mercado de verano, el préstamo permitiría que el jugador sume rodaje competitivo y aumente su vitrina. A sus 21 años, el defensor asume un nuevo reto en Brasil, con la mira puesta en dar el salto al exterior.