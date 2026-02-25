“Implementar el impuesto al patrimonio es un golpe contundente a la inversión”: Asopartes

La ilegalidad y las recientes decisiones económicas del Gobierno Nacional se consolidan como los principales factores de presión para el sector automotor en Colombia, según advirtió la Asopartes.

De acuerdo con el gremio, el contrabando técnico asociado a la importación representa cerca del 10 % de afectación para la industria, lo que se traduce en pérdidas estimadas en 94 millones de dólares. A esto se suma la falsificación marcaria, un fenómeno que continúa golpeando la confianza del mercado y reduciendo la competitividad de los empresarios formales.

En materia tributaria, el incremento en la retención en la fuente ya estaría generando tensiones en el flujo de caja de las compañías. El presidente nacional de Asopartes, Carlos Andrés Pineda Osorio, aseguró que la medida obliga a muchos empresarios a recurrir a créditos bancarios o a inyectar recursos propios para mantener la operación.

“Implementar el impuesto al patrimonio a las empresas es un golpe contundente a la inversión, es un golpe contundente a la apuesta que hacen, no solo los empresarios locales, sino los empresarios internacionales, porque recordemos que más del 85% de las piezas que comercializamos son importadas”, indicó el presidente de Asopartes.

Frente al aumento del salario mínimo, explicó que, aunque buena parte de los trabajadores del sector devengan más del básico, muchos esquemas salariales están atados al mínimo más comisiones e incentivos. En ese contexto, un incremento del 23 % impacta directamente la estructura de costos y, en consecuencia, el precio final de las partes y piezas.

Expopartes

El sector se alista para la feria Expo Partes y el Stream Fest, que se realizará en Plaza Mayor Medellín. El evento ocupará más de 34.000 metros cuadrados y reunirá a 350 expositores de más de 25 países.

Las proyecciones apuntan a negocios superiores a los 100 millones de dólares, la generación de 1.200 empleos directos e indirectos durante los tres días de la feria y una derrama económica cercana a los 33.000 millones de pesos para la ciudad.