Inseguridad en Bogotá: estudiantes son víctimas de frecuentes atracos por dos mujeres // Caracol radio

Padres de familia del Colegio Agustiniano Ciudad Salitre, en el occidente de Bogotá, están sumamente preocupados por la inseguridad a los alrededores de esta institución educativa.

Este viernes 15 de agosto, cinco niñas entre los 16 y 17 años fueron atracadas por dos mujeres, mientras esperaban a una compañera para celebrar un cumpleaños.

Las niñas salieron del colegio y se encontraban esperando a su compañera frente al Conjunto Residencial Panorama, que queda justo al frente de la institución educativa.

“Ellas salieron de su colegio normal a las 3: 15 de la tarde. Les hacía falta comprar el pastel y de recoger a una amiga en otro conjunto vecino”, contó Gilberto, padre de una de las víctimas, a Caracol Radio.

En los videos de las cámaras de seguridad se evidencia que las delincuentes, una de cabello rojo y otra de cabello negro, caminan justo al frente de las estudiantes, se sientan cerca de ellas, esperan y luego las abordan.

“Hicieron primero preguntas como, por ejemplo, dónde quedaba un parque. Ellas (las niñas) respondieron que el parque que quedaba cerca era el Sausalito y luego le preguntaron si ellas sabían dónde vendían porros. Evidentemente, las niñas quedaron desorientadas, ellas no saben qué significa esa palabra”, indicó Gilberto.

Luego de hacerles esas preguntas, las mujeres amenazaron a las jóvenes con armas blancas.

“Les decían cosas como, sabemos donde viven y sabemos que estudian en este colegio. Las vemos todas las tardes al salir. Si alguna de ustedes hace algo grita o sale corriendo, una de sus compañeras va a ser violentada al extremo de provocarle la muerte”, indicó Gilberto que eso fue lo que le contó su hija.

Las mujeres le dijeron a las 5 niñas que se fueran para el Parque Sausalito, que queda a unas pocas cuadras de donde estaban.

“Mi hija le decía que no, que para qué se iban a levantar y ellas le decían que se levantaran o las mataban allí”, aseguró el padre de familia.

Una vez en el parque las roban. Les quitan sus teléfonos celulares y les piden el código para desbloquearlos.

Luego del robo, las delincuentes les dicen que no voltearan para atrás cuando se fueran del parque, que no gritaran, que no dijeran nada porque había un hombre en una moto cerca del lugar que las podía matar.

De acuerdo con los padres de familia, sus hijas quedaron muy afectadas.

Esta no sería la primera vez que estudiantes son robados en este sector. Varios estudiantes de último grado de este colegio han sido atracados, al parecer por las mismas mujeres.

“Hoy fueron nuestras niñas y están bien, pero mañana no sabemos quién puede ser y que pase a mayores la situación”, expresó preocupado Gilberto.

Es por eso que los padres de familia piden a los directivos del colegio que se haga una petición formal por parte de ellos para exigir la presencia de las autoridades en los alrededores de la institución.