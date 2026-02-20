¡Ojo! Si quiere comprar casa o carro, así han subido las tasas de interés, ¿seguirán aumentando?

Aumento del Salario mínimo 2026 Colombia: Esto costaría comprar vivienda si el incremento es del 11%

Las tasas de interés en Colombia volvieron a subir y ya se sienten en los créditos de vivienda, vehículo y consumo. Aunque en 2025 el crédito creció, el panorama de 2026 apunta a mayores costos para quienes quieran endeudarse.

¿Qué está pasando con las tasas?

En enero de 2026, el sistema financiero prestó dinero a una tasa promedio de 17,1% efectivo anual, según un reporte de Bancolombia. Eso significa que, por cada millón de pesos prestado, una persona puede terminar pagando cerca de 170 mil pesos en intereses al año, dependiendo del plazo y del tipo de crédito.

Por modalidad, las tasas están así:

Consumo (libre inversión, tarjetas, vehículo): 20,1%

(libre inversión, tarjetas, vehículo): Comercial (empresas): 15,3%

(empresas): Vivienda : 12,9%

: Microcrédito: 41,7%

Esto quiere decir que los créditos para comprar carro o financiar gastos personales son hoy más costosos que los hipotecarios, pero todos muestran presiones al alza.

Cuando las tasas suben, no solo aumentan los intereses de los créditos. También mejoran los rendimientos para quienes ahorran.

Actualmente, los CDT (Certificado de Depósito a Término), un producto de inversión donde se deposita una cantidad de dinero a un banco y a cambio la entidad paga una rentabilidad, a 360 días están en 10,23% y los de 180 días en 9,30%. Es decir, si alguien invierte un millón de pesos en un CDT a un año, podría recibir poco más de 100 mil pesos en intereses antes de impuestos.

En 2025 hubo más crédito, pero el ritmo empezó a bajar

Durante 2025, los bancos desembolsaron $442 billones en créditos, con un crecimiento real de 12,2% frente a 2024. El crédito de consumo creció 26% real y movió $104,8 billones, aunque todavía está 21% por debajo de los niveles de 2019.

En vivienda se desembolsaron $30,3 billones, con un repunte de 26,2% real, pero el sector aún no recupera totalmente el terreno perdido tras la pandemia. A pesar de ello, desde mediados de 2025 comenzaron a verse señales de menor dinamismo y en enero de 2026 el crecimiento anual se moderó a 11,6%.

¿Por qué están subiendo las tasas?

Las tasas empezaron a aumentar incluso antes de la reciente decisión del Banco de la República. El mercado anticipó que vendrían incrementos para controlar la inflación y ajustó los intereses de créditos y CDT.

Cuando el Banco de la República sube su tasa de intervención, la cual es la tasa a la que le presta a los bancos, el crédito para hogares y empresas tiende a encarecerse. No ocurre de inmediato, pero sí de forma gradual.

El informe del Grupo Cibest (Bancolombia), advierte que 2026 podría estar marcado por un nuevo ciclo en el que se suban las tasas. Y, en el caso de realizarse, los créditos de consumo serían los más afectados, la compra de vivienda dependerá de subsidios y condiciones de financiación, las empresas invertirán con mayor cautela y los CDT podrían seguir ofreciendo rendimientos altos.

Le puede interesar: Contralor pide revisar $2,6 billones para atender emergencia en Córdoba

¿Qué significa para quien quiere comprar casa o carro?

Si está pensando en adquirir vivienda o vehículo, el momento exige revisar bien la tasa ofrecida, el plazo y la capacidad de pago. Una diferencia de uno o dos puntos porcentuales puede representar millones de pesos adicionales en el total del crédito.

El mercado financiero en Colombia entra en 2026 con tasas de interés en aumento, mayor cautela en el crédito y mejores rendimientos en CDT. La gran pregunta ahora es cuánto más subirán y por cuánto tiempo se mantendrán altas.