Informe de alerta temprana electoral de Defensoría: 45 municipios cambiaron su llamado a “inmediato”

Los candidatos enfrentan riesgo estructural por la violencia, que se ve caracterizada por atentados, amenazas, estigmatización, homicidios selectivos.

Elecciones en Colombia (Foto: Cristian Bayona/Long Visual Press/Universal Images Group vía Getty Images) / Long Visual Press

6AM W de Caracol Radio conoció datos del informe de seguimiento a la alerta electoral emitida en octubre de 2025 por la Defensoría del Pueblo. En él se evidencia que en 45 municipios de Colombia se cambió el llamado a la acción de urgente a inmediata.

Así las cosas, el nivel de calificación del riesgo y el llamado a la acción del Estado quedaron así:

  • Llamado a la acción inmediata: 69 municipios
  • Llamado a la acción urgente: 168 municipios
  • Llamado a la acción prioritario: 433 municipios
  • Llamado a la observación permanente: 195 municipios
  • Llamado a la acción ordinaria: 257 municipios

El informe evidencia que los candidatos enfrentan riesgo estructural por la violencia, que se ve caracterizada por atentados, amenazas, estigmatización, homicidios selectivos, restricciones a su movilidad y la prohibición para realizar proselitismos en territorios controlados por grupos armados.

Asimismo, se pone la lupa en la protección a las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados ilegales y se hace un llamado al Estado colombiano a mejorar la coordinación entre las instituciones para dar todas las garantías de seguridad para la jornada electoral.

¿Qué poblaciones tienen mayor riesgo?

  • Firmantes de paz
  • Mujeres por violencia de género
  • Defensores de derechos humanos
  • Periodistas
  • Servidores públicos

Este es el informe completo de la Defensoría:

