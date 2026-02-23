Informe de alerta temprana electoral de Defensoría: 45 municipios cambiaron su llamado a “inmediato”

6AM W de Caracol Radio conoció datos del informe de seguimiento a la alerta electoral emitida en octubre de 2025 por la Defensoría del Pueblo. En él se evidencia que en 45 municipios de Colombia se cambió el llamado a la acción de urgente a inmediata.

Así las cosas, el nivel de calificación del riesgo y el llamado a la acción del Estado quedaron así:

Llamado a la acción inmediata: 69 municipios

69 municipios Llamado a la acción urgente: 168 municipios

Llamado a la acción prioritario: 433 municipios

Llamado a la observación permanente: 195 municipios

Llamado a la acción ordinaria: 257 municipios

El informe evidencia que los candidatos enfrentan riesgo estructural por la violencia, que se ve caracterizada por atentados, amenazas, estigmatización, homicidios selectivos, restricciones a su movilidad y la prohibición para realizar proselitismos en territorios controlados por grupos armados.

Asimismo, se pone la lupa en la protección a las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados ilegales y se hace un llamado al Estado colombiano a mejorar la coordinación entre las instituciones para dar todas las garantías de seguridad para la jornada electoral.

¿Qué poblaciones tienen mayor riesgo?

Firmantes de paz

Mujeres por violencia de género

Defensores de derechos humanos

Periodistas

Servidores públicos

Este es el informe completo de la Defensoría:

