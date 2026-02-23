Informe de alerta temprana electoral de Defensoría: 45 municipios cambiaron su llamado a “inmediato”
Los candidatos enfrentan riesgo estructural por la violencia, que se ve caracterizada por atentados, amenazas, estigmatización, homicidios selectivos.
6AM W de Caracol Radio conoció datos del informe de seguimiento a la alerta electoral emitida en octubre de 2025 por la Defensoría del Pueblo. En él se evidencia que en 45 municipios de Colombia se cambió el llamado a la acción de urgente a inmediata.
Lea también: 36 municipios antioqueños están en riesgo extraordinario o relevante para las elecciones
Así las cosas, el nivel de calificación del riesgo y el llamado a la acción del Estado quedaron así:
- Llamado a la acción inmediata: 69 municipios
- Llamado a la acción urgente: 168 municipios
- Llamado a la acción prioritario: 433 municipios
- Llamado a la observación permanente: 195 municipios
- Llamado a la acción ordinaria: 257 municipios
El informe evidencia que los candidatos enfrentan riesgo estructural por la violencia, que se ve caracterizada por atentados, amenazas, estigmatización, homicidios selectivos, restricciones a su movilidad y la prohibición para realizar proselitismos en territorios controlados por grupos armados.
Le puede interesar: Registraduría asegura que no hay riesgo electoral en Risaralda pese a la alerta de la Defensoría
Asimismo, se pone la lupa en la protección a las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados ilegales y se hace un llamado al Estado colombiano a mejorar la coordinación entre las instituciones para dar todas las garantías de seguridad para la jornada electoral.
¿Qué poblaciones tienen mayor riesgo?
- Firmantes de paz
- Mujeres por violencia de género
- Defensores de derechos humanos
- Periodistas
- Servidores públicos
Este es el informe completo de la Defensoría:
Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio