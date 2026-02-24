VIDEO: Así quedará la entrada al Diamante II en Bucaramanga y la conexión con la autopista

Bucaramanga

La comunidad del barrio Diamante II, un barrio tradicional del sur de Bucaramanga, cerca del viaducto García Cadena, resultaron perjudicados por la construcción del tercer carril de la autopista en el tramo comprendido entre la Puerta del Sol y el puente de Provenza.

Con el ensanche de la autopista, se eliminó la posibilidad de que los conductores que bajan desde el sector oriental puedan seguir hacia el sur sin necesidad de entrar al barrio; en su defecto, es obligatorio acceder al barrio y luego tomar la carrera 24.

Ahora, cuando la alcaldía de Bucaramanga habla de cumplir con el de fallo de una acción popular interpuesta por las comunidades afectadas, se conocen detalles de cómo será la obra para evitar que los carros que se dirijan al sur entren al Diamante II cuando vengan del sector del Cacique.

¿Qué pasará?

“La obra permitirá reorganizar los flujos vehiculares que hoy transitan desde la carrera 24 hacia la autopista Floridablanca–Bucaramanga, reduciendo la congestión y mejorando las condiciones de seguridad vial", informa la alcaldía.

La secretaría de Infraestructura explica que se construirá una conexión vial por la calle 83 para acceder de forma directa al barrio Diamante II. También se adecuarán y renovarán los tramos que han sufrido deterioro por el alto tráfico, especialmente en la carrera 24 y las calles 83 y 89.

Dentro de los cambios más importantes está la modificación del sentido de la calle 83, que quedará en sentido oriente–occidente.

Para este proyecto, la alcaldía tiene $ 2.876 millones. Con esta plata se garantiza la obra, la interventoría, los ajustes a diseños y planes de manejo de tráfico y ambiental.

“Esta intervención ha sido definida como la alternativa técnica y económicamente más viable. Además de mantener los flujos actuales, generará una nueva opción de ingreso para quienes se movilizan desde la autopista hacia el sector del Centro Comercial Cacique, contribuyendo a descongestionar puntos críticos de la zona”.

¿Qué dice la comunidad?

Habitantes del barrio Diamante II revisaron el proyecto y formularon críticas.

Ramón Monsalve, quien reside en la zona, dice que no entiende cómo se pretende eliminar el ingreso al barrio desde la autopista. Considera que no es la solución a los problemas que vienen desde hace una década.