Barrancabermeja inició instalación de 70 botones de pánico en taxis

La Alcaldía de Barrancabermeja comenzó la instalación de los primeros 70 botones de pánico en taxis en el municipio, como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad de los conductores del servicio público.

La inversión supera los 464 millones de pesos del Fondo de Seguridad e incluye botón de pánico, GPS en tiempo real y conectividad para cada vehículo.

El sistema permite que, al oprimir un pulsador en caso de emergencia, la alerta llegue en tiempo real al Centro Distrital de Monitoreo, lo que facilita una reacción más rápida de la Policía Nacional.

“Ante cualquier alerta brindaremos un acompañamiento oportuno, porque el seguimiento se hace de manera satelital”, afirmó Eduardo Ramírez Alipio, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

La administración indicó que esta medida hace parte de un plan más amplio que contempla cámaras de vigilancia en barrios y alarmas comunitarias. En esta primera fase fueron seleccionados 70 propietarios que cumplieron con el proceso de inscripción.