Capturan en Ocaña a alias “Córdoba”, integrante del ELN señalado de masacres en el Catatumbo. / Foto: Tomada del video publicado en X @DirectorPolicia.

Ocaña

El director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, dio a conocer, a través de la red social X, el importante golpe al ELN perpetrado en el municipio de Ocaña, tras la captura de alias “Córdoba”, integrante de esta organización y quien está señalado de perpetrar masacres en la región del Catatumbo.

Según la publicación, alias “Córdoba” sería integrante del frente Juan Fernando Porras Martínez y estaba solicitado por los delitos de rebelión y homicidio.