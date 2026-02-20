Capturan en Ocaña a alias “Córdoba”, integrante del ELN señalado de masacres en el Catatumbo
Era buscado por las autoridades por los delitos de rebelión y homicidio.
Ocaña
El director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, dio a conocer, a través de la red social X, el importante golpe al ELN perpetrado en el municipio de Ocaña, tras la captura de alias “Córdoba”, integrante de esta organización y quien está señalado de perpetrar masacres en la región del Catatumbo.
Según la publicación, alias “Córdoba” sería integrante del frente Juan Fernando Porras Martínez y estaba solicitado por los delitos de rebelión y homicidio.
Asegura el general Rincón que “este criminal es señalado como responsable de masacres contra desmovilizados y de múltiples acciones terroristas contra la Fuerza Pública en la región del Catatumbo”.
Además, se pudo conocer que “Córdoba” habría participado en el ataque terrorista contra la fuerza pública en Tibú, el pasado 15 de agosto del año 2017, que dejó como saldo un uniformado de la Policía Nacional asesinado y cinco más heridos. Así mismo es señalado como autor de la masacre de cuatro personas en abril del año 2016.
“Con este resultado afectamos de manera directa las estructuras armadas del ELN en Norte de Santander, debilitando su capacidad criminal y enviando un mensaje claro: no habrá refugio para quienes atenten contra la vida y la seguridad de los colombianos. Cumplimos a Colombia con determinación y dignidad”.
Alias “Córdoba” fue dejado a disposición de las autoridades competentes.
