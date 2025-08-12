Masacre en Cauca: tres hombres fueron asesinados por un grupo armado

Bolívar, Cauca

Una nueva masacre se presentó en el Cauca. En el sur del departamento tres hombres fueron asesinados por un grupo armado.

La alcaldesa del municipio de Bolívar, Sandra Rodríguez confirmó que el homicidio múltiple se registró en la vereda La Monja del corregimiento de La Carbonera. En esa zona, hombres armados asesinaron a Francisco y Benjamín Narváez y Joaquín Cajas.

Según testigos, los responsables se identificaron como disidencias de las Farc con el nuevo frente Andrés Patiño.

La mandataria confirmó el hallazgo de un cuarto cuerpo en la vereda El Hato del corregimiento de Los Rastrojos. Por ahora se investigan si tiene relación con el asesinato de los tres ciudadanos.

En esa parte del departamento también tiene fuerte presencia el ELN que se han enfrentado con las disidencias por el control territorial.