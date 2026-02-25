Más de 1.000 personas ya tramitaron su pasaporte sin cita previa en Santander

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Más de 1.000 usuarios han sido atendidos en solo dos días durante la campaña Pasaportes Express que adelanta la Oficina de Pasaportes de Santander.

La jornada se realiza en el Centro Comercial El Cacique, subsótano, local 10. La atención es en jornada continua de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., sin cita previa y con cupos limitados por día.

Para adelantar el trámite es necesario presentar el documento de identidad original y realizar el pago en efectivo por valor de $305.280 mil pesos en el punto de atención.

La directora de la Oficina de Pasaportes, Waleska Quintero, aseguró que la estrategia ha sido exitosa.

“A partir de las 7:30 de la mañana todos los días, los usuarios que requieren adelantar su trámite pueden realizarlo directamente acá y sin cita previa”, afirmó.

La funcionaria extendió la invitación a quienes aún no han gestionado su pasaporte.

“Esa es una invitación para todos aquellos que aún no han adelantado su trámite, para que lo hagan directamente acá en las instalaciones del Centro Comercial El Cacique, sin cita previa, de manera ágil, cómoda y muy rápida. Recuerden que son cupos limitados y estaremos hasta el martes 3 de marzo”, agregó.

Las autoridades reiteraron que los cupos se asignan por orden de llegada.