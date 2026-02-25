Capturan en Floridablanca a presunto integrante del Tren de Aragua vinculado a 40 homicidios

Bucaramanga

En un operativo de intervención adelantado por las autoridades en Floridablanca, fue capturado Miguel David Núñez Machado, conocido con los alias de ‘Colín’, señalado de integrar la organización criminal Tren de Aragua y de coordinar múltiples acciones sicariales en el área metropolitana.

De acuerdo con el pronunciamiento de las autoridades, el detenido cuenta con una trayectoria criminal de aproximadamente 16 años. Durante los últimos cinco años habría liderado el componente sicarial de un Grupo Delincuencial Organizado (GDO), desde donde coordinaba el tráfico de estupefacientes, la adquisición de armas de fuego y municiones provenientes de Venezuela, así como la logística para la ejecución de homicidios.

Las autoridades le atribuyen cerca de 40 homicidios bajo la modalidad de sicariato, además de su presunta responsabilidad en la coordinación de recursos y armamento para mantener el control territorial y la hegemonía criminal en la zona.

La captura se produjo en el sector de La Cumbre, como parte de una estrategia de intervención focalizada en Floridablanca. Según se indicó, esta acción hace parte de un plan integral para desarticular estructuras delincuenciales que afectan la seguridad en el municipio.