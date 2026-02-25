Atención: a partir de las 2:00 p.m. habrá vertimiento en la Hidroeléctrica Sogamoso

La medida podría aumentar el nivel del río Sogamoso aguas abajo de la presa Latora.

ISAGEN informó que este miércoles 25 de febrero, a partir de las 2:00 de la tarde, iniciará aperturas y cierres controlados de las compuertas del sistema de vertedero en la Central Hidroeléctrica Sogamoso.

La decisión busca mantener niveles estables en el embalse Topocoro, tras el aumento de lluvias en la cuenca del río Sogamoso.

Con este vertimiento controlado podría presentarse un incremento en el nivel del río aguas abajo de la presa Latora.

Recomendaciones a la comunidad:

Ante esta situación, ISAGEN recomendó:

No ingresar a la zona del río entre el Puente La Paz y la presa Latora.

Estar atentos a cambios en el nivel del río Sogamoso.

Retirarse de zonas que puedan quedar rodeadas por el agua.

No ubicar pertenencias cerca de la orilla.

Movilizar ganado a partes altas y alejadas del río.

Mantenerse informados a través de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo.

La empresa indicó que se trata de una medida preventiva y que continuará el monitoreo permanente mientras persistan las lluvias en la cuenca.