“Hay que cerrar las trochas y tener una frontera ordenada”: Mauricio Lizcano, candidato presidencial

Cúcuta

Desde el puente internacional Simón Bolívar, en la frontera entre Colombia y Venezuela, el candidato presidencial Mauricio Lizcano aseguró que el país necesita un control real de la frontera, con el cierre de los pasos ilegales y el uso de tecnología, sin que esto represente una política de exclusión contra la población migrante.

“Nuestra propuesta más importante es tener una frontera ordenada y humana. No es xenofobia cerrando la frontera, pero tampoco es manteniendo esta cantidad de trochas”, afirmó Lizcano, al explicar que su planteamiento se centra en el uso de herramientas tecnológicas para garantizar seguridad y control territorial.

El aspirante presidencial detalló que “lo que yo propongo es tecnología, drones para vigilar la frontera y apostar unas unidades móviles militares y policiales que estén cerrando las trochas a medida que estas se están abriendo a través del apoyo de la tecnología”, como una forma de responder al crecimiento de economías ilegales y grupos armados en la zona limítrofe.

Sobre la relación con Venezuela, Lizcano sostuvo que es necesario mantener canales de trabajo, pero condicionados a un cambio político. “Tenemos que trabajar con Venezuela, pero necesitamos que Venezuela caiga al régimen, caiga a la dictadura. No es solo llevarse a Maduro, es que necesitamos elecciones adecuadas, rápidas en los próximos seis meses en Venezuela”, señaló.

Agregó que, sin una transición democrática, no es posible una cooperación efectiva en materia de seguridad. “Mientras el ELN siga operando en Venezuela es muy difícil entregar información de inteligencia”, advirtió el candidato presidencial.

En el plano económico, Lizcano propuso fortalecer el comercio binacional mediante incentivos especiales en la frontera. “Hay que mantener comercio y hay que tener una zona económica especial en la frontera para que haya diferencial en IVA, diferencial en renta y donde podamos estar comerciando productos permanentemente y entrada y salida de vehículos permanentes”, indicó durante su recorrido por el puente.

Finalmente, se refirió al papel de Estados Unidos en una eventual salida a la crisis venezolana. “Hay que apoyar el proyecto de intervención de Estados Unidos en tanto en cuanto este proyecto busque la democracia rápidamente. No nos podemos quedar con Delcy Rodríguez solo vendiéndole petróleo a Estados Unidos”, afirmó.

Lizcano concluyó señalando que “la cadena Maduro tiene que terminar en una verdadera democracia”, insistiendo en que cualquier intervención o apoyo internacional debe traducirse en estabilidad política, seguridad regional y una frontera con control efectivo para Colombia.