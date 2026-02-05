Mauricio Lizcano propone garantía de compra y reactivación del IDEMA para fortalecer el agro

El candidato presidencial Óscar Mauricio Lizcano estuvo en Tunja, Boyacá, dando a conocer sus propuestas para llegar al primer cargo del país / Foto: Caracol Radio

Durante su visita a la ciudad de Tunja, el candidato presidencial Óscar Mauricio Lizcano presentó su propuesta para fortalecer el sector agropecuario colombiano, sector que en Boyacá es uno de los renglones más importantes y al que calificó como una de las principales despensas agrícolas del país y que en los últimos años ha enfrentado una profunda crisis productiva.

Lizcano aseguró que uno de los principales problemas del agro es la falta de garantía de compra para los productores, lo que ha generado pérdidas constantes, especialmente en cultivos como la papa. Frente a este panorama, propuso que el Estado compre la totalidad de la producción agrícola, tal como ocurre actualmente con el café.

“Compraremos todos los productos, como se hace hoy con el café, para que podamos mejorar la condición a los campesinos y no tengan que salir como los productores de papa a la calle a venderlos”, afirmó.

Como segundo eje de su propuesta, Lizcano planteó la recuperación del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA).

“Vamos a recuperar el IDEMA, porque el IDEMA va a ser esa institución que nos va a permitir almacenar esos productos cuando haya sobreoferta y venderlos cuando haya escasez de esos productos”, indicó.

Según explicó Lizcano, esta medida beneficiaría tanto a los productores, al garantizarles precios justos, como a los consumidores, al evitar alzas excesivas que impacten el costo de vida y la inflación.

El exministro de las Tics también señaló que los altos costos de los insumos agrícolas son otro de los factores que afectan la rentabilidad del campo. En ese sentido, propuso control de precios desde el Gobierno para evitar abusos en el valor de fertilizantes y pesticidas.

“La papa, por ejemplo, es un cultivo que requiere muchos plaguicidas. Los insumos han subido demasiado y, además, no hay mercado asegurado. Eso genera ciclos de sobreoferta y quiebras constantes”, explicó.

En materia social, Lizcano destacó la necesidad de mejorar las condiciones laborales del campesinado. Recordó que actualmente solo el 13 % de los campesinos accede a una pensión, por lo que propuso un modelo especial de pensión rural y contratos adaptados a las dinámicas del campo, además de mayor acceso a tecnología.

Por otro lado, se refirió a la situación de la Termoeléctrica de Paipa y la disputa administrativa entre Boyacá y Caldas, de la que Lizcano planteó una solución intermedia basada en una administración compartida, donde la parte técnica se maneje desde Boyacá y la parte comercial continúe en Manizales.

“Es una decisión del Gobierno nacional, pero como presidente propondría una solución en la que ganen Boyacá y Caldas, generando empleo y desarrollo sin perjudicar a ninguna región”, señaló.

Finalmente, anunció su propuesta de crear una zona franca en Tunja, con un impuesto de renta del 10 %, como estrategia para impulsar la reindustrialización y la generación de empleo en la región.