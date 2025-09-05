Política

“Además de dolorosa, es bastante injusta”: Lizcano por pérdida de personería jurídica de su partido

El exministro y ahora precandidato Mauricio Lizcano se refirió a la decisión del Consejo de Estado, aclarando que no afecta su aspiración presidencial.

Foto archivo Caracol Radio/ exministro Mauricio Lizcano

Foto archivo Caracol Radio/ exministro Mauricio Lizcano

Colombia

El precandidato presidencial Mauricio Lizcano reaccionó a la pérdida de la personería jurídica de su partido, Gente en Movimiento, que ordenó el Consejo de Estado al considerar que la colectividad no padeció actos de violencia equiparables a los de partidos como el Nuevo Liberalismo.

“La pérdida de personería jurídica del Partido, además de dolorosa, es bastante injusta porque desconoce el secuestro de mi padre durante ocho años y revictimiza a las víctimas”, declaró el exministro y exsenador.

Lizcano aseguró que “Gente en Movimiento obtuvo su sentencia con ocasión de la sentencia de la Corte Constitucional donde le reconoce derechos políticos a quienes han sufrido la violencia, como fue el caso del Nuevo Liberalismo y Dignidad Liberal”.

Eso sí, aclaró el precandidato que la decisión del alto tribunal “no perjudica” su aspiración presidencial, “toda vez que yo me inscribí por firmas y llevo 415 mil”.

No obstante, Lizcano enfatizó en cuestionar que “en esto hay muchos intereses políticos que buscan sacarlo a uno del camino, pero seguiremos luchando porque los movimientos no son logos, son personas”.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad