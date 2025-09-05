“Además de dolorosa, es bastante injusta”: Lizcano por pérdida de personería jurídica de su partido

Colombia

El precandidato presidencial Mauricio Lizcano reaccionó a la pérdida de la personería jurídica de su partido, Gente en Movimiento, que ordenó el Consejo de Estado al considerar que la colectividad no padeció actos de violencia equiparables a los de partidos como el Nuevo Liberalismo.

“La pérdida de personería jurídica del Partido, además de dolorosa, es bastante injusta porque desconoce el secuestro de mi padre durante ocho años y revictimiza a las víctimas”, declaró el exministro y exsenador.

Lizcano aseguró que “Gente en Movimiento obtuvo su sentencia con ocasión de la sentencia de la Corte Constitucional donde le reconoce derechos políticos a quienes han sufrido la violencia, como fue el caso del Nuevo Liberalismo y Dignidad Liberal”.

Eso sí, aclaró el precandidato que la decisión del alto tribunal “no perjudica” su aspiración presidencial, “toda vez que yo me inscribí por firmas y llevo 415 mil”.

No obstante, Lizcano enfatizó en cuestionar que “en esto hay muchos intereses políticos que buscan sacarlo a uno del camino, pero seguiremos luchando porque los movimientos no son logos, son personas”.