“Necesitamos trabajar para unir a Colombia y no para dividirlo”: Mauricio Lizcano

En diálogo con Caracol Radio, el candidato presidencial Mauricio Lizcano aseguró que la profunda división política que vive Colombia es una de las principales causas del estancamiento del país y llamó a construir un propósito nacional por fuera de los extremos ideológicos.

Lizcano insistió en que los colombianos deben dejar de creer tanto en los políticos tradicionales como en los discursos radicales.

“Porque tenemos que dejar de creer en los políticos y tenemos que dejar de creer en los extremos. Hay que arrebatarles la agenda a los extremos. Yo lo he dicho desde el primer día que empecé esta campaña política”, indicó.

En ese sentido, criticó las consultas internas de los partidos, especialmente en la izquierda, a las que calificó como “vergonzosas” e “insulsas”, señalando que algunas solo buscan recursos por reposición de votos. A su juicio, tanto la derecha como la izquierda han contribuido a la polarización del país.

“Necesitamos trabajar para unir a Colombia y no para dividirlo. La izquierda, todos jalándose de las mechas. Consultas insulsas, como la de Claudia López, que lo único que están buscando es recoger unos recursos para la reposición de votos. Otros en la derecha. Entonces, la verdad es que hoy lo que buscamos es un propósito nacional. Hay que votar por gente como Mauricio Liscano, que una y no que divida”, enfatizó.

El candidato presidencial también se refirió a las recientes decisiones del Consejo Nacional Electoral, particularmente a las que obligaron al senador Iván Cepeda a ir a primera vuelta. Aunque aclaró que no comparte su línea ideológica, defendió su derecho a participar.

“A mí me parece que se equivocan en esas decisiones. La democracia es para todos. Todo el mundo tiene derecho. Para ser elegido presidente solo necesitan dos requisitos según la Constitución. Ser mayor de edad y ser colombiano. Y si Cepeda cumple esos requisitos, o cualquier otro colombiano debería tener la posibilidad de ser candidato a la presidencia”, sostuvo, y agregó que excluir candidatos no es el camino para fortalecer la democracia.

El candidato habló, además, de las dificultades que enfrentan los aspirantes independientes. Señaló que tuvo que recoger 1.800.000 firmas y cumplir numerosos trámites adicionales que, según él, no están contemplados en la Constitución.

“Tengo que ir hasta el Consejo de Estado para solicitar un certificado para poder ser presidente colombiano. Ni sabía. Me lo pidieron ayer. Este es un país con demasiadas estructuras políticas. Todo está muy amarrado para los mismos con las mismas”, afirmó.

Sobre la situación del sistema de salud, Lizcano propuso una medida contundente: decretar una emergencia humanitaria desde el primer día de su eventual gobierno.

“Estamos peor que en la pandemia”, aseguró, al anunciar que recurriría a un estado de excepción para garantizar que, en un plazo máximo de un mes, los recursos lleguen a todos los hospitales del país.

La propuesta incluye la creación de un corredor humanitario con apoyo de la Policía Cívica, bomberos, Defensa Civil y la Cruz Roja, con el objetivo de asegurar la entrega oportuna de medicamentos a todos los colombianos.

“En menos de un mes les entregan la medicina a todos los colombianos”, concluyó.