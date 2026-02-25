Gremio transportador prende las alertas por seguridad de los conductores en vías nacionales

Gremio camionero asegura que el aumento de combustibles y costos operativos hace inviable la actividad del transporte de carga

TRANSPORTE

El gremio de transporte de carga enfrenta un difícil panorama en términos de seguridad. En videos se han documentado robos, asaltos a mano armada a conductores y diferentes situaciones que ponen en jaque las operaciones lógisticas en el país.

En diálogo con Caracol Radio la presidente ejecutiva de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), Nidia Hernández, lanzó una fuerte advertencia sobre la crítica situación que enfrenta el sector, recordando que en las últimas horas un conductor falleció en medio del un asalto a un carro de valores en la vía Panamerica.

“Nosotros lo venimos alertando en los últimos años porque hemos visto, al igual que el fenómeno de los bloqueos, que la inseguridad se ha convertido en el flagelo número uno de nuestro sector”, afirmó en entrevista con Caracol Radio.

Según Hernández, los departamentos con mayores afectaciones son Norte de Santander, Cauca, Chocó, Antioquia y Arauca.

“Estamos llegando a un punto donde hemos visto una afectación de la seguridad en carreteras, a tal punto que hay departamentos que ya están en los primeros lugares en casos de inseguridad para el sector transporte”, indica la dirigente gremial.

Por su parte, el presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), Arnulfo Cuervo, rechazó el asesinato de un conductor de vehículo de carga ocurrido en las últimas horas en medio de un asalto y aseguró que la inseguridad en las vías nacionales sigue cobrando vidas.

“Yo tendría que decir inicialmente que el año pasado hubo 11 conductores que perdieron la vida en situaciones muy similares a la que sucedió el día de ayer. Es absolutamente lamentable que una actividad como el transporte de carga, fundamental para el desarrollo de la economía del país, no tenga las garantías necesarias para ejercer esa labor”, afirmó en entrevista con Caracol Radio.

Cuervo insistió en que el transporte de carga es clave para el abastecimiento del país.

“Más allá de la conectividad y la logística, el transporte de carga determina que el trabajo de nuestros campesinos, emprendedores, empresarios e industriales llegue a ese destino para el cual es elaborado”, dijo a este medio de comunicación.

En concreto los dirigentes gremiales señalaron que el deterioro de la seguridad no es reciente y está influyendo en la economía.