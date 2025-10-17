Colfecar reveló que 700 bloqueos en las vías nacionales han causado pérdidas por más de $1 billón

Colfecar gremio de transportadores de carga, reveló que se han registrado 700 bloqueos durante el 2025, esta situación equivale a 455 días de pérdida de productividad, y representa 1,9 billones de pérdidas económicas.

“Desde Colfecar venimos visibilizando esta grave situación de bloqueos desde el año 2023, en ese año cerramos con 742 bloqueos, en 2024 801 y en lo que va corrido del año 2025 desde el 1 de enero al 30 de septiembre vamos en 700 bloqueos, lo que refleja es que a este ritmo vamos a llegar a más de mil bloqueos al final del año, y demuestra que la situación está empeorando”, dijo la presidenta de Colfecar, Nidia Hernández.

Entre los Departamentos que se han visto afectados por los bloqueos han sido:

Tolima con 90

Bolívar con 69

Atlántico con 61

Córdoba con 48

Meta con 43

Los meses en los que más se han presentado bloqueos han sido julio y marzo

En lo que va del año, la economía se ha visto afectada por múltiples manifestaciones. En medio de estas protestas, se han generado bloqueos que han impactado de forma negativa en distintos meses, siendo esta la cantidad:

Enero: 42

Febrero: 67

Marzo: 118

Abril: 47

Mayo: 79

Junio: 60

Julio: 159

Agosto: 52

Septiembre: 76

De acuerdo a estos datos se puede evidenciar que el mes más afectado ha sido Julio con 159 casos, y se suma marzo con 118 bloqueos.

A corte de 17 de octubre 2025, permanecen bloqueos en los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cesar, Cauca, Antioquia, Arauca, y Bolívar.

“Estos bloqueos completan el cuarto día y que están afectando más o menos unos 10 mil vehículos y nos están generando unas pérdidas al día de hoy de más de 25 mil millones de pesos”, añadió la presidenta de Colfecar, Nidia Hernández.

Otra de las afectaciones al sector es la situación de orden público

Asimismo, la presidenta de este gremio, Nidia Hernández, explicó que la situación de orden público es compleja, y confirmó el asesinato de 30 conductores, mientras que otros han denunciado ser víctimas de extorsiones en las carreteras.

“Departamentos como el Chocó los conductores están sometidos a paros armados, no permiten el tránsito de vehículos de carga ni vehículos de pasajeros, entonces realmente la situación se ha vuelto muy caótica para el sector” añadió la presidenta.

A su vez, Hernández agregó que 174 empresas del sector transportador han quebrado por los sobrecostos a las compañías de este sector, relacionados principalmente con los impuestos.

“Se han quebrado básicamente en el último año porque nos están ahogando con altos sobrecostos, nos están ahogando con impuestos y nos están ahogando porque ni siquiera nos están garantizando lo mínimo para poder trabajar y precisamente tener el dinero suficiente para pagar esos extracostos y los impuestos”, añadió la Presidenta de Colfecar, Nidia Hernández.