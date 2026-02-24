Hable con elPrograma

MinHacienda impone impuestos a empresas por emergencia económica: bancos y mineros, más afectados

Las tarifas van a oscilar entre el 0.5% y un máximo del 1.6% para el sector financiero y minero energético.

Lina María Vega

Este 24 de febrero, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el Gobierno Nacional tomó la decisión de establecer el impuesto al patrimonio para las personas jurídicas para atender la emergencia económica.

Las tarifas van a oscilar entre el 0.5% y un máximo del 1.6% para el sector financiero y minero energético.

Noticia en desarrollo...

