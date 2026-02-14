Transporte de carga entra en plan de contingencia por fallas en plataforma oficial

El Ministerio activó nuevamente el Plan de Contingencia del Registro Nacional de Despachos de Carga, con el fin de garantizar la continuidad de la operación del sector mientras se adelantan acciones técnicas para estabilizar la plataforma.

La medida estará vigente hasta el lunes 16 de febrero a las 12:00 del mediodía. Según informó la entidad, la decisión se tomó en el marco del seguimiento técnico permanente al sistema, tras identificarse situaciones que han afectado su funcionamiento.

De acuerdo con el Ministerio, el equipo técnico ha venido implementando acciones operativas para avanzar en la estabilización y normalización del servicio. La activación del plan busca evitar afectaciones mayores en la cadena logística y en la movilización de carga en el país.

¿Cómo operará el sector durante la contingencia?

Durante este periodo, las empresas de transporte podrán continuar sus operaciones mediante la generación del manifiesto de carga en formato físico, sin número de radicado ni código QR. Este documento deberá ir acompañado de las remesas en papel, también sin número de radicado.

Una vez finalice el periodo de contingencia, los registros realizados bajo este esquema deberán ser reportados en el Registro Nacional de Despachos de Carga dentro de las 48 horas siguientes, conforme al procedimiento vigente.

La activación del plan se da en un momento clave para el sector transporte, dado el impacto que el Registro Nacional de Despachos de Carga tiene en el control, trazabilidad y formalización de la movilización de mercancías en el país.