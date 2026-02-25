Cero muertes maternas en el último año en Buenaventura

Buenaventura, Valle del Cauca

Un ejemplo de los esfuerzos para lograr que cero mujeres mueran durante el embarazo se logró durante el año 2025 en el puerto de Buenaventura, con las pacientes atendidas en el hospital público Luis Ablanque de La Plata.

Es un resultado que se lograr por primera vez en cinco años, gracias al programa Hospital Padrino de la Fundación Valle del Lili que acompaña a más de 400 hospitales Colombia.

Las condiciones de los territorios del pacífico colombiano con alto nivel de vulnerabilidad social, además de los riesgos para las mujeres gestantes, se han logrado conjurar con metodologías aplicadas en la obstetricia.

La médica María Fernanda Escobar, líder del programa Hospital Padrino de la Fundación clínica Valle del Lili, recordó que los índices de muertes perinatales llegaron a ser de hasta 16 muertes por cada 100 casos.

“El resultado es fruto del fortalecimiento de los procesos clínicos, la articulación del talento humano y el conocimiento profundo de la realidad territorial, factores que han permitido priorizar una atención segura, oportuna y de calidad para las mujeres gestantes”, dijo la doctora María Fernanda Escobar.

Recordó la funcionaria que Colombia es un país donde la salud materna es prioridad del sistema y estos resultados en Buenaventura y otros municipios del país, reivindican la tarea de las clínicas de Colombia.