Estas son las zonas urbanas que permanecen sin energía eléctrica por inundaciones en Montería

A través de un comunicado, la empresa Afinia, filial del Grupo EPM, informó que restableció el servicio de energía eléctrica en los barrios El Poblado, El Dorado y el 80% de la Urbanización Vallejo, zona urbana de Montería.

“Gracias a la disminución del nivel de las aguas en los sectores y el trabajo articulado con la Alcaldía, las brigadas de Afinia han ingresado y avanzado en los sectores de difícil acceso, logrando el restablecimiento del servicio”, puntualizó la empresa.

“Actualmente, el barrio Canaán es el único sector que se encuentra desenergizado totalmente por riesgo eléctrico, zona que aún presenta altos niveles de agua, por lo cual, no es posible restablecer el fluido eléctrico”, agregó.

La ciudad de Montería se mantiene en alerta por los altos niveles del río Sinú, teniendo en cuenta las intensas lluvias y las descargas del embalse Urrá.