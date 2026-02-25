“El tránsito está colapsado”: alcaldesa de Cajicá pide ayuda para limpiar combustible sobre la vía

Este miércoles, 25 de febrero, sobre la 1 de la mañana un carrotanque cargado con 2.800 galones de gasolina y 800 de ACMP se volcó sobre la vía Cajicá- Zipaquirá provocando un derrame de combustible que llevó al cierre del tramo en ambos sentidos.

Ante la situación que pone en jaque la movilidad en esta parte del departamento de Cundinamarca y parte del ecosistema de la zona, la alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome pidió ayuda a las autoridades para que limpien la vía.

“Estamos pidiendo a todos que nos colaboren. Es muy importante darle una solución. El tránsito está colapsado. De Cajicá hacia Zipaquirá no hay tránsito. De Zipaquirá hacia Cajicá se permite el tránsito muy lento y a veces se cierra de manera definitiva”,‘ dijo la mandataria departamental.

De igual forma, Jácome aseguró que aún no tienen respuesta de ninguna de las autoridades.

“Desde muy tempranas horas hemos estado esperando a que Accesos Norte se comprometa a darle una solución a esta situación, pero no lo han hecho porque ellos dicen que debe ser la aseguradora del carrotanque la que debe darle una solución a esta situación. Y la verdad, pues, es muy complejo lo que se nos está presentando en razón a que el combustible está sobre la vía”, añadió.

Finalmente, la mandataria municipal aseguró que también hay un riesgo con el medio ambiente ante el derrame de combustible.

“Si llueve, pues el combustible va a ser arrastrado hacia la quebrada de La Cruz, que está muy cerca al sitio. O si el sol hace, pues, de la combustión que genera con el sol, es muy preocupante por los olores que comienzan a darse en el sector”, concluyó.