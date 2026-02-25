El récord de Kevin Serna en Fluminense: Extremo con más goles

Kevin Serna es uno de los hombres de moda en Brasil. En Fluminense ha sido titular en siete de los nueve partidos que ha disputado el equipo tanto en el Brasileirao como en el Campeonato Carioca y su influencia en el equipo se mide en goles.

El extremo derecho del equipo brasileño no solo es el jugador que tiene más anotaciones en su escuadra, sino que también es el jugador en su posición con más celebraciones en el inicio de temporada.

Serna lleva cinco anotaciones en estos siete partidos. Todos marcados en el Carioca, torneo en el que, incluso fue importante para su entrenador, Luis Zubeldía, en una posición en la que no está acostumbrado a jugar, como centro delantero, en la que también marcó.

“Hoy me tocó jugar de 9, hay que ser versátil. En los diferentes equipos en los que he estado, he podido jugar de 9, como extremo. Bueno, hoy se dio y gracias a Dios salió bien. Tengo la confianza del entrenador, lo cual es muy importante para nosotros”, dijo luego del partido ante Maricá en el que marcó de cabeza.

Por supuesto, en su posición original, también es determinante. Es el primer extremo goleador seguido por Ygor Catatau, extremo de Volta Redonda en el Carioca. En la Liga Brasileña en esa posición lidera Breno Lopes, jugador del Coritiba y quien lleva tres anotaciones.

En el torneo estadual, el Fluminense de Serna espera llegar a la final, en el momento disputa la semifinal y lleva la ventaja ante Vasco da Gama, mientras que en el Brasileirao, este miércoles enfrentará a Palmeiras, equipo de Jhon Arias, quien es ídolo del equipo de Río de Janeiro.

Los goles de Kevin Serna en esta temporada

Ante Nova Iguaçu-RJ (2)

Ante Flamengo (1)

Ante Maricá FC (1)

Ante Vasco da Gama (1)