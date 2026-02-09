Kevin Serna se viste de héroe: golazo de cabeza y Fluminense termina líder de su grupo en el Carioca

Fluminense consiguió una victoria clave por el Campeonato Carioca tras vencer 1-0 a Maricá, gracias a un brillante gol de cabeza del colombiano Kevin Serna al minuto 67, en una jugada fulminante que destrabó un partido cerrado y terminó siendo decisiva.

El atacante cafetero volvió a responder en el momento importante y sigue demostrando que atraviesa un gran presente: con este tanto, llegó a su cuarto gol en los últimos seis partidos, consolidándose como una de las piezas más determinantes del equipo en las últimas semanas.

Lea también: Felipe Melo: “Si fuera Jhon Arias, hubiera jugado en segunda de Inglaterra, no volvería a Brasil”

El gol del colombiano no solo significó tres puntos, sino que también dejó a Fluminense como campeón de la Taça Guanabara, dado que fue primero del grupo en un cierre de fase que terminó favoreciendo al ‘Tricolor’ gracias a su regularidad y al impulso de sus figuras en ataque.

Con este resultado, el equipo se metió con fuerza a la fase final del campeonato, dejando buenas sensaciones de cara a los compromisos que se vienen tanto en el torneo estadual como en el calendario nacional.

También le interesa: Las millonadas que recibirán Santa Fe, América, Patriotas y Llaneros por venta de Arias al Palmeiras

Así sigue el calendario del ‘Tricolor’

Luego de esta victoria, Fluminense ya tiene en el horizonte dos compromisos importantes:

• Próximo partido: ante Botafogo, por la liga brasileña.

• Siguiente juego por el Carioca: el sábado 14, por cuartos de final, frente a Bangu RJ, equipo que terminó en el cuarto lugar del mismo grupo.

Tabla del Campeonato Carioca tras la victoria del Fluminense

Con el triunfo 1-0 ante Maricá, el equipo de Kevin Serna quedó líder del grupo, cerrando la fase con ventaja y confirmando su clasificación a los cuartos de final como uno de los favoritos al título.