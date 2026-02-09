Kevin Serna se viste de héroe: golazo de cabeza y Fluminense termina líder de su grupo en el Carioca
El equipo del atacante colombiano terminó siendo campeón de la Taça Guanabara.
Fluminense consiguió una victoria clave por el Campeonato Carioca tras vencer 1-0 a Maricá, gracias a un brillante gol de cabeza del colombiano Kevin Serna al minuto 67, en una jugada fulminante que destrabó un partido cerrado y terminó siendo decisiva.
El atacante cafetero volvió a responder en el momento importante y sigue demostrando que atraviesa un gran presente: con este tanto, llegó a su cuarto gol en los últimos seis partidos, consolidándose como una de las piezas más determinantes del equipo en las últimas semanas.
Lea también: Felipe Melo: “Si fuera Jhon Arias, hubiera jugado en segunda de Inglaterra, no volvería a Brasil”
El gol del colombiano no solo significó tres puntos, sino que también dejó a Fluminense como campeón de la Taça Guanabara, dado que fue primero del grupo en un cierre de fase que terminó favoreciendo al ‘Tricolor’ gracias a su regularidad y al impulso de sus figuras en ataque.
Con este resultado, el equipo se metió con fuerza a la fase final del campeonato, dejando buenas sensaciones de cara a los compromisos que se vienen tanto en el torneo estadual como en el calendario nacional.
También le interesa: Las millonadas que recibirán Santa Fe, América, Patriotas y Llaneros por venta de Arias al Palmeiras
Así sigue el calendario del ‘Tricolor’
Luego de esta victoria, Fluminense ya tiene en el horizonte dos compromisos importantes:
• Próximo partido: ante Botafogo, por la liga brasileña.
• Siguiente juego por el Carioca: el sábado 14, por cuartos de final, frente a Bangu RJ, equipo que terminó en el cuarto lugar del mismo grupo.
Tabla del Campeonato Carioca tras la victoria del Fluminense
Con el triunfo 1-0 ante Maricá, el equipo de Kevin Serna quedó líder del grupo, cerrando la fase con ventaja y confirmando su clasificación a los cuartos de final como uno de los favoritos al título.