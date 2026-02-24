Defensoría alerta por llegada del polvo del Sahara y nuevo frente frío: pide fortalecer comunicación

Deslizamientos, inundaciones y cierres viales se registran en varios municipios del Huila tras las intensas lluvias del 6, 7 y 8 de febrero. Foto: Oficina para la Gestión del Riesgo del Huila.

La Defensoría del Pueblo manifestó preocupación ante la posible afectación de distintos territorios del país por la llegada de un nuevo frente frío y el ingreso del polvo del Sahara, y advirtió sobre la insuficiente gestión de comunicación del riesgo en las regiones que podrían verse impactadas.

Polvo del Sahara

De acuerdo con la entidad, el polvo del Sahara es una masa de aire cargada con partículas de arena y minerales provenientes del desierto africano que cruza el océano Atlántico y llega periódicamente a América Latina.

En Colombia, los departamentos que históricamente han registrado mayores impactos son La Guajira, Arauca, Norte de Santander, Boyacá, Vichada, Meta y Guaviare.

Aunque se trata de un fenómeno natural, puede generar efectos en la calidad del aire, disminución de la visibilidad y afectaciones en la salud, especialmente en poblaciones vulnerables como niñas, niños, jóvenes, personas mayores, mujeres gestantes y personas con enfermedades respiratorias como asma o Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Frente frío

A este panorama se suma la llegada de un nuevo frente frío que podría ocasionar lluvias intensas, descensos de temperatura y emergencias asociadas a deslizamientos e inundaciones, tal como pasó en departamentos como Cordoba y Antioquia en los meses de enero y febrero.

La Defensoría advirtió que estos eventos se presentan cuando aún son recientes las afectaciones por lluvias en varias regiones, lo que incrementa la vulnerabilidad de la población y profundiza los riesgos existentes.

Recomendaciones de la Defensoría

Frente a esta situación, la entidad hizo un llamado a las instituciones que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, para que implementen medidas preventivas y articuladas.

Entre las acciones recomendadas están fortalecer la comunicación pública del riesgo, emitir lineamientos claros y oportunos, y orientar a las comunidades sobre medidas de cuidado y prevención para mitigar posibles impactos en la salud y la seguridad.