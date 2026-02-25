Hable con elPrograma

Banca privada está entregando créditos para ganadería en el Amazonas: Petro

El presidente hizo un llamado a cuidar la selva y promover la cosecha de alimentos en otros territorios del país

Andrés Vizcaíno Villa

El presidente Gustavo Petro, cuestionó desde Cartagena el papel de la banca privada y dijo que están promoviendo la ganadería extensiva.

Durante su intervención en la capital de Bolívar ante decenas de líderes rurales colombianos que promueven la reforma agraria y representantes del movimiento campesino a nivel internacional, el mandatario rechazó que el sector financiero del país, esté apoyando la cría de bovinos en territorios de vocación selvática como el Amazonas.

"Cómo se explica entonces que la banca colombiana esté entregando créditos hacia los que pueden destruir la selva amazónica; o sea aquí encontramos los choques entre estructura de poder social y crisis climática", declaró

Petro agregó que Colombia necesita aprovechar la tierra para el cultivo de alimentos, dinámica que, según él, bajaría los niveles de inflación.

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

